Рахим Стерлинг: "Уходя из "Ливерпуля", я жаждал титулов и участия в важных турнирах"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что принял решение покинуть "Ливерпуль" из-за того, что был нацелен пересмотреть свое будущее. По словам хавбека, ему не хватало титулов и участия в самых важных турнирах.

– Я сказал своему агенту: "Мне уже 22 года, а я до сих пор ничего не выиграл с командой и не принимаю участия в самых важных турнирах", – приводит goal.com слова Стерлинга. - Поэтому я принял решение пересмотреть свое будущее. Каждый футболист стремится играть на самом высоком уровне. Мне всегда нравилось в "Ливерпуле", это отличная команда, которая сыграла важную роль в моем становлении, за что я очень благодарен клубу. Также у меня всегда было полное взаимопонимание с болельщиками.