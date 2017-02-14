Рахим Стерлинг: "Мы знали, что против "Борнмута" будет тяжело"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после матча 25-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:0) отметил, что соперник продемонстрировал выской уровень игры. По его словам, "горожане" понимали, что их ждет тяжелый поединок.

- Мы понимали, что с "Борнмутом" будет сложно играть, - приводит Sky Sports слова Стерлинга. - Эта команда иногда показывает отличную игру, что продемонстрировала сегодня. Они нас постоянно поджимали, но все же мы смогли забить два гола. Агуэро? Здорово иметь в команде такого игрока, как он.