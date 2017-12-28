Рахим Стерлинг: "Форварду в "Манчестер Сити" просто нужно грамотно открываться"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0) отметил, что забивает голы благодаря действиям партнеров. Мяч форварда в ворота "сорок" стал дял него 17-м в сезоне.

- Мы показали командный дух, оставались спокойными и победили, - приводит ВВС слова Стерлинга. - Мои голы? В "Сити" есть много игроков, способных отдать последний пас. Просто нужно грамотно открыться. В этой игре я получил отличный пас от де Брейне. Дальше нам нужно стараться брать по 3 очка в каждом матче.