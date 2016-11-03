Раффаэле Рива: "Я решил уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на других бизнес-проектах"

Президент "Уотфорда" Раффаэле Рива принял решение уйти в отставку. Причиной, по которой итальянец посчитал необходимым покинуть свой пост, стали слухи о подделке финансового документа при покупке клуба Джино Поццо в 2014 году.

- Я решил уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на других бизнес-проектах, – приводит официальный сайт "Уотфорда" слова Ривы. – Последние четыре года я добросовестно выполнял свою работу, и мы добились успехов за это время. Я опровергаю все обвинения и буду защищать свое имя. Всегда буду гордиться временем, проведенным в "Уотфорде". Желаю клубу удачи и успехов в будущем.

В случае доказательства нарушения клуб может быть серьезно наказан, вплоть до исключения из чемпионата Англии. После 10 туров "Уотфорд" занимает седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 15 очков.