Рафаэл ван дер Варт: "Чуть не проспал свой трансфер"

Голландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт вспомнил свой трансфер из "Реала" в "Тоттенхэм" в 2010 году. Он признался, что чуть по курьезной причине не сорвал его.

– Трансфер состоялся в последнюю минуту, – цитирует FourFourTwo ван дер Варта. – Моуринью был честен со мной. Он сказал, что "Реал" купил Езила на мое место, так что я могу уйти. В середине дня 31 августа мой агент позвонил и сказал, что мной интересуется "Тоттенхэм". Я попросил время на раздумья. Агент сказал, что у меня есть пара часов. Я задумался и прилег, уснув. Проснулся уже вечером, подскочил от телефонного звонка. Звонил агент, потребовав немедленного решения. Я подумал секунду и дал согласие.