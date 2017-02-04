Рафаэль Бенитес: "Я никуда не уйду из "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес опроверг слухи о том, что он может покинуть команду из-за недовольства трансферной политикой клуба. Ранее испанец выразил недовольство тем, что в январе "Ньюкасл", занимающий второе место в чемпион-лиге, не усилил состав.

– Я никуда не уйду, я не сдамся, – цитирует ВВС Бенитеса. – Хочу прогрессировать с этой командой, вывести ее в премьер-лигу и улучшать игру. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы достичь этой цели. И благодарю болельщиков за их фантастическую поддержку.