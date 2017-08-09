Рафаэль Бенитес: "Я не знаю ничего о своем будущем, потому что мой китайский не так хорош"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес выразил сожаление по поводу того, что команда не слишком усилилась перед стартом сезона. В интервью ВВС испанец подчеркнул, что сделает все возможное с нынешним составом, и не стал отвечать на вопрос о своих планах.

– Я не знаю ничего о своем будущем, потому что мой китайский не так хорош, – пошутил Бенитес. – У нас есть определенные цели. Постараемся сделать все возможное. Я не очень доволен условиями, но для меня это своего рода вызов. Каждый тренер хочет улучшить состав, но я постараюсь сделать все, что в моих силах.