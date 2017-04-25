Рафаэль Бенитес: "Я горжусь тем, что вернул "Ньюкасл" в премьер-лигу"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отметил, что гордится своим успехом с командой, которую он вывел в премьер-лигу за два тура до финиша чемпион-лиги. По его словам, футболисты фантастически провели этот сезон.

- Я горд тем, что помог "Ньюкаслу" вернуться в премьер-лигу, - приводит Sky Sports слова Бенитеса. - Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к этому успеху. И похвалю своих футболистов, которые провели фантастический сезон. Трудно вылетать из премьер-лиги, потому что приходится перестраивать команду. Но мы справились с этим и вернулись с первой попытки.