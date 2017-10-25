Рафаэль Бенитес: "Всегда найдутся те, кто хотят вырвать из контекста мои слова о "Реале"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказывается говорить о своем бывшем клубе "Реале". Он считает, что любые его слова о мадридцах будут вырваны из контекста.

- Я не должен ничего говорить о "Реале", потому что, что бы я ни сказал, всегда найдется тот, кто вырвет мои слова из контекста, - цитирует Marca Бенитеса. - Всегда будут те, кто будет манипулировать и искажать информацию в свою пользу, что бы я ни сказал. Поэтому самое лучшее, из уважения к клубу, это ничего не говорить, абсолютно ничего.