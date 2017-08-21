Рафаэль Бенитес: " В АПЛ нельзя допускать много ошибок"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения от "Хаддерсфилда" (0:1) во 2-м туре чемпионата Англии отметил, что футболистам нужно усиленно тренироваться, чтобы улучшить игру. Он также добавил, что команда пока находится в начале пути.

Отметим, что поражение от "Хаддерсфилда" стало для "Ньюкасла" вторым подряд.



– В АПЛ нельзя допускать слишком много ошибок. Мы совершили всего одну и получили гол, – приводит BBC слова Бенитеса. – Мы в начале пути, и нам нужно продолжать идти. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить игру, это усиленно тренироваться.