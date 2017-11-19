Рафаэль Бенитес: "Увидели разницу в потраченных деньгах между "Ньюкаслом" и "МЮ"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче чемпионата Англии показало разницу в финансовых ресурсах клубов. По его словам, "МЮ" удалось победить благодаря большим вложениям в трансферный период.

– Мы увидели разницу в потраченных деньгах, – цитирует A Bola Бенитеса. – Это не новость для нас. Мы знали, какова разница между нами. Но я был доволен тем, что команда показала в первые полчаса игры. Но когда у вас дорогие игроки, они способны все изменить. А ошибки в матче с игроками мирового класса дорого стоят.