Рафаэль Бенитес: "Устроим "Ливерпулю" плохой день, если будем действовать правильно"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что его команда постарается устроить "Ливерпулю" плохой день. Эти клубы встретятся друг с другом 26 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии.

- Пока рано называть "Ливерпуль" фаворитом всего чемпионата, но, несомненно, и они, и "Манчестер Сити" немного опережают всех остальных, - приводит слова Бенитеса The Telegraph. - Сейчас мы должны сосредоточиться. У нас есть план, который поможет одержать победу. Если мы будем придерживаться его, то они допустят ошибки. Если мы сделаем все правильно, то у них будет плохой день.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. "Ньюкасл" с 17 баллами располагается на 15-й строчке.

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