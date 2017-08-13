18:32 | Футбол — Англия

Рафаэль Бенитес: "Удаление Шелви изменило ход матча с "Тоттенхэмом"


Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения от "Тоттенхэма" (0:2) в матче 1-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что удаление полузащитника Джонджо Шелви повлияло на ход встречи.

На 48-й минуте хавбек "сорок" повздорил в центре поля с Деле Алли и наступил ему на ногу прямо на глазах у судьи.

- Я не знаю, подпишет ли "Ньюкасл" новых игроков. Сейчас я сосредоточен на работе с имеющимся составом, - приводит BBC слова Бенитеса. - Шелви? Его удаление изменило ход матча. Он ошибся. Надеюсь, что это станет для него уроком. Он извинился, но сейчас это ничего не меняет.

"Ньюкасл" проиграл "Тоттенхэму" после "идиотского" удаления Шелви

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