Рафаэль Бенитес: "Рейна в "Ньюкасле"? Я бы взял его, но перейдет ли он?"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что хотел бы позвать в свою команду голкипера "Наполи" Пепе Рейну. Однако специалист отметил, что испанский вратарь счастлив играть в Италии, и вряд ли согласится вернуться в Англию.

– Рейна отличный игрок и, прежде всего, лидер в раздевалке, – цитирует Football Italia Бенитеса. – Я бы взял его в "Ньюкасл", но перейдет ли он? Я уважаю его клуб "Наполи", да и в нашей команде есть хорошие вратари. Мы должны быть спокойны и поговорить с клубом о наших целях на сезон. Да, у меня хорошие отношения с Рейной, но он вратарь Неаполя. Уверен, что он счастлив там.