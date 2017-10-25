Рафаэль Бенитес: "ПСЖ" много заплатил за Неймара - это факт, но не это главное"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отметил, что "ПСЖ" заплатил за нападающего Неймара слишком большую сумму. Тем не менее, он считает, что гораздо важнее продолжатся ли подобные траты или нет. Напомним, бразилец перебрался в стан парижан из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

- Конечно, это очень большая сумма, - цитирует Marca Бенитеса. - То, что они заплатили слишком много этим летом - это факт. Сумма была больше, чем ожидалось. Однако необходимо понять, продолжатся ли такие расходы или приостановятся.