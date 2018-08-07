Рафаэль Бенитес: "Опыт Рондона поможет "Ньюкаслу"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рад подписанию нападающего Саломона Рондона. Бывший игрок "Зенита" и "Рубина" был арендован у "Вест Бромвича" на один сезон.

– Я рад подписанию Саломона, – цитирует пресс-служба клуба Бенитеса. – Когда мы искали варианты для укрепления линии нападения, мы знали, насколько важным будет опыт. Саломон некоторое время уже играет в премьер-лиге. Он вместе с Муто даст нам вариативность и повысит конкуренцию между нападающими, что всегда положительно для команды.

"Ньюкасл" арендовал Рондона у "Вест Бромвича"