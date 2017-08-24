Рафаэль Бенитес: "Ньюкаслу" нужно расстаться со многими футболистами"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения в матче Кубка английской лиги от "Ноттингем Форест" (2:3) отметил, что пришло время расстаться со многими футболистами. Также 57-летний испанец считает, что "сорокам" необходимо усиление.

- Мы понимали, что при выходе в премьер-лигу можно потерять ту игру, что была в прошлом сезоне, - приводит Sky Sports слова Бенитеса. - Мы не выигрываем в тех встречах, в которых должны это делать. У нас много футболистов, которые знают, что должны уйти. Но они по-прежнему здесь. Как их тренировать? Нужно менять многих игроков.