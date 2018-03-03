Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" справлялся 40 минут, но затем допустил ошибку"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отметил, что его команде удалось играть с "Ливерпулем" на равных только 40 минут. "Красные" победили со счетом 2:0, счет на 40-й минуте открыл Мохамед Салах. Бенитес также поблагодарил болельщиков "Ливерпуля" за теплый прием - испанский специалист возглавлял команду с 2004 по 2010 год и выиграл с ней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

- Мы играли против опасной команды, - цитирует BBC Бенитеса. - Мы знали, что она очень быстро действует в атаке. 40 минут намм удавалось справляться, но потом мы допустили ошибку. Во втором тайме пришлось пойти ва-банк и больше открываться. Мы учимся, но по-прежнему допускаем ошибки.

Мне очень приятно, как меня приняли фанаты "Ливерпуля", это было действительно здорово.