Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" показал характер в игре с "МЮ"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес похвалил своих подопечных за проявленный характер в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:0). Единственный мяч провел Мэтт Ритчи.

- В матчах с "МЮ" каждый мяч важен, - цитирует BBC Бенитеса. - Они могут наказать соперника за ошибки. Мы добились великолепного результата. Соперник был очень опасен, но мы продемонстрировали командную работу, сражались за каждый мяч. Я благодарен игрокам и болельщикам, на глазах которых мы победили.

У нас были игры, в которых мы пропускали в концовке. В этот раз нам повезло с некоторыми моментами, но мы также продемонстрировали характер, уверенность и желание.