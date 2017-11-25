Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" допустил пару ошибок, и заплатил за это"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения от "Уотфорда" в матче 13-го тура чемпионата Англии (0:3) посетовал на ошибки своих игроков. Также он в очередной раз подчеркнул, что этот сезон тяжелый для "сорок".

- Мы допустили пару ошибок, и заплатили за это, - цитирует BBC Бенитеса. - У соперника было несколько проходов по левому краю, которые трудно контролировать. "Ньюкасл" хорошо двигался в первом тайме, был на высоте некоторое время, но не смог забить. Нужно понять, где мы находимся, что у нас есть и где мы хотим быть. Говорил, что это будет тяжелый сезон, и нам нужно как можно больше работать.