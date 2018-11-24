Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" будет искать усиление за границей"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сказал, что клуб в поиске новых игроков будет ориентироваться на зарубежный рынок, а не на внутренний.

- Самое главное в трансферном вопросе - это найти подходящих игроков, - цитирует испанца Goal.com. - Мы не можем арендовать новых игроков у команд премьер-лиги, поскольку у нас и так уже два арендованных (Кенеди и Саломон Рондон - прим. "СЭ".). Нам нужно смотреть за границу и понять, можем ли мы кого-то приобрести. Мы работаем по некоторым игрокам, но сейчас еще очень рано говорить об этом.

"Ньюкасл" занимает 14-е место в английской премьер-лиге, имея в активе 9 очков в 12 матчах.

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