Рафаэль Бенитес: "Мне повезло застать лучшие годы в карьере Джеррарда"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отметил, что ему очень повезло застать лучшие годы Стивена Джеррарда в "Ливерпуле". По словам специалиста, экс-полузащитник "красных" относится к категории игроков, которых трудно найти в современном футболе.

– Мне очень повезло застать лучшие годы карьеры Джеррарда в "Ливерпуле", – приводит Daily Star слова Бенитеса. – За время нашей совместной работы Стивену удалось забить 104 гола. В каждом матче он творил что-то невероятное. Джеррард относится той категории игроков, которых трудно найти в современном футболе. Он большой профессионал и лидер на поле. Думаю, спустя некоторое время он может стать хорошим тренером.