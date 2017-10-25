Рафаэль Бенитес: "Если тренер выигрывает много титулов, это не значит, что он лучший"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что тренеров стоит оценивать не только по победам в турнирах. Напомним, лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА был признан наставник "Реала" Зинедин Зидан, выигравший с мадридцами Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

- Конечно, тренеры продолжают оказывать влияние на игру, но все зависит от многих факторов, цитирует Marca Бенитеса. - Есть команды с очень хорошими игроками, где тренер мало что может сделать. У вас может быть клуб, с которым вы легко выигрываете один турнир, а затем попадает в другой, где всем проигрываете. В таком случае тренер может оказаться решающим фактом. Чем лучше команда, тем меньше влияет тактический аспект и другие факторы.

- То есть, по вашему мнению если тренер выигрывает много титулов, это не означает, что он лучший?

- Абсолютно. Это не значит, что он лучший. Есть тренеры во втором дивизионе, которые очень хороши, но просто не имеют шансов на победу в турнирах. И об этом я недавно говорил с Луи ван Галом. Тренеров стоит ценить не только за титулы, нужно оценивать каждый день их работы, как они улучшают свои команды.