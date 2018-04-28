Рафаэль Бенитес: "Джеррард может стать отличным тренером"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард может стать отличным главным тренером. На этой неделе появилась информация, что англичанин может возглавить "Рейнджерс".

– Джеррард был фантастическим игроком, – цитирует The Guardian Бенитеса. – У него есть потенциал, как у тренера. Речь идет только о том, как он справляется с давлением, но и о других качествах, поэтому я думаю, что он преуспеет на этом поприще. Его понимание игры – это хорошо. Он работал с разными специалистами, поэтому обладает большим количеством знаний, что важно.