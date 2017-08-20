Рафаэль Бенитес: "Деньги - не главная проблема "Ньюкасла" в межсезонье"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подчеркнул, что деньги не являются главной проблемой клуба в летнее межсезонье. Он также добавил, что руководство сделает все, чтобы улучшить команду, пока открыто трансферное окно.

– Я уже говорил, что недоволен многими вещами, которые мы не сделали так, как я ожидал, – приводит Sky Sports слова Бенитеса. – Деньги не являются главной проблемой. Пришло время, чтобы что-то изменить. Мы не говорим о конкуренции с топ-клубами, а скорее о середине таблицы, о командах, которые вышли в премьер-лигу вместе с нами – "Брайтон", "Хаддерсфилд". Они потратили деньги и подписали около 10 новых игроков. Почему? Потому что премьер-лига и чемпионшип очень отличаются.

В клубе знают о моих желаниях. Понимаю, что есть вещи, которые мы не можем изменить, но тем не менее мы можем кое-что улучшить. Трансферное окно еще открыто, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить команду и создать хорошую атмосферу в команде.