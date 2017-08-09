17:48 | Футбол — Англия

Рафаэль Бенитес: "Цены на игроков стали сумасшедшими"


Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал о том, что клубу сложно конкурировать на трансферном рынке. По его словам, цены на некоторых игроков неоправданно завышены.

- Цены сейчас стали сумасшедшими, поэтому усилить команду стало очень сложно, - цитирует Sky Sports Бенитеса. - Надеюсь, что руководство сможет найти способы для усиления команды. Иногда ведь дело не в том, кто вам нужен, а в том, что вы можете позволить.

С топ-клубами сложно конкурировать небольшим командам. Даже средние игроки стоят больших денег. Нам надо быть на сто процентов уверенными, что новичок соответствует нашим требованиям.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий