Рафаэль Бенитес: "Цены на игроков стали сумасшедшими"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал о том, что клубу сложно конкурировать на трансферном рынке. По его словам, цены на некоторых игроков неоправданно завышены.

- Цены сейчас стали сумасшедшими, поэтому усилить команду стало очень сложно, - цитирует Sky Sports Бенитеса. - Надеюсь, что руководство сможет найти способы для усиления команды. Иногда ведь дело не в том, кто вам нужен, а в том, что вы можете позволить.

С топ-клубами сложно конкурировать небольшим командам. Даже средние игроки стоят больших денег. Нам надо быть на сто процентов уверенными, что новичок соответствует нашим требованиям.