Рафа Бенитес: "МЮ" наказал "Ньюкасл" за ошибки"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что команда допустила ошибки, за которые была наказана.

- Мы допустили ошибку в эпизоде с первым голом, а потом пропустили после контратаки, - приводит ВВС слова Бенитеса. - Такое бывает, когда играешь против хороших соперников. Они тебя наказывают. У нас были моменты в первом тайме, в итоге проиграли 0:2, но заслуживали большего.

Если проанализировать пропущенные мячи, то это были не явные голевые моменты - это были ошибки. Все решает игра в атакующей трети поля.