Рафа Бенитес: "Мне понравилась реакция "Ньюкасла" после перерыва"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1) отметил, что ему понравилась игра команды во второй половине. По его словам, "сороки" могли зацепиться за ничью.

- Знали, что игра будет трудной и придется упорно работать, - приводит BBC слова Бенитеса. - Рассчитывали играть от обороны и контратаковать. У нас было несколько моментов в концовке. Мне понравилась реакция команды после перерыва - создали моменты против "Сити", который постоянно владел мячом.