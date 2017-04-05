Работавший с Каррерой Конте хочет итальянского помощника в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы его штаб пополнил другой итальянский специалист, утверждает The Times. По информации источника, наставник лондонского клуба хочет, чтобы именно итальянец заменил Стива Холланда, который, в свою очередь, по окончании сезона уйдет в тренерский штаб главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии "Челси" после 30 туров имеет в своем активе 69 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Отметим, что многолетним помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии был нынешний главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который вошел в штаб красно-белых после Euro-2016 и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.