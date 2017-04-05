09:18 | ФУТБОЛ — Англия

Работавший с Каррерой Конте хочет итальянского помощника в "Челси"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы его штаб пополнил другой итальянский специалист, утверждает The Times. По информации источника, наставник лондонского клуба хочет, чтобы именно итальянец заменил Стива Холланда, который, в свою очередь, по окончании сезона уйдет в тренерский штаб главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии "Челси" после 30 туров имеет в своем активе 69 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Отметим, что многолетним помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии был нынешний главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который вошел в штаб красно-белых после Euro-2016 и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.

 

Завтра помимо футбольного сражения "Локо" и "Уфы" в Черкизове пройдёт и киберфутбольный матч между представителями обоих клубов - @11klenov и @ufenok. Если вы в теме, то понимаете, насколько это круто! Если пока нет, то приходите оценить и поддержать нашего киберпаровоза! Игра состоится в 18:15 прямо в центре площади, а следить за ней можно будет на нашем большом экране под эмоциональный комментарий @kirill_breydo 💪💪💪 Да, это ещё не всё! Любой желающий получит шанс сыграть с топ-киберами - каждый из них случайным образом определит себе соперника. Если вы готовы - то просто получите номер участника на площади (с 17:30), возможно жребий выберет именно вас! До завтра! #ПолуФинал #КиберЛоко #ЛокоУфа

Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) Апр 4 2017 в 8:12 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Antoha1983

Не думаю, что Каррера поменяет место главного, на место помощника.

10:15

sehr gut

Спартак трепещи, Каррера уходит в Челси ))

10:02

Свинству Бой!

А румынского он не хочет? Языки-то похожи........

09:52

finnish

Тот самый Конте, который работал с великим Каррерой, ну ясно, что....

09:49

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