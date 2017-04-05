Работавший с Каррерой Конте хочет итальянского помощника в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет, чтобы его штаб пополнил другой итальянский специалист, утверждает The Times. По информации источника, наставник лондонского клуба хочет, чтобы именно итальянец заменил Стива Холланда, который, в свою очередь, по окончании сезона уйдет в тренерский штаб главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии "Челси" после 30 туров имеет в своем активе 69 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Отметим, что многолетним помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии был нынешний главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который вошел в штаб красно-белых после Euro-2016 и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.
Завтра помимо футбольного сражения "Локо" и "Уфы" в Черкизове пройдёт и киберфутбольный матч между представителями обоих клубов - @11klenov и @ufenok. Если вы в теме, то понимаете, насколько это круто! Если пока нет, то приходите оценить и поддержать нашего киберпаровоза! Игра состоится в 18:15 прямо в центре площади, а следить за ней можно будет на нашем большом экране под эмоциональный комментарий @kirill_breydo 💪💪💪 Да, это ещё не всё! Любой желающий получит шанс сыграть с топ-киберами - каждый из них случайным образом определит себе соперника. Если вы готовы - то просто получите номер участника на площади (с 17:30), возможно жребий выберет именно вас! До завтра! #ПолуФинал #КиберЛоко #ЛокоУфа
Antoha1983
Не думаю, что Каррера поменяет место главного, на место помощника.
10:15
sehr gut
Спартак трепещи, Каррера уходит в Челси ))
10:02
Свинству Бой!
А румынского он не хочет? Языки-то похожи........
09:52
finnish
Тот самый Конте, который работал с великим Каррерой, ну ясно, что....
09:49