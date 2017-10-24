Пюэль - очередной претендент на пост наставника "Лестера"

Клод Пюэль может стать новым главным тренером "Лестера", сообщил журналист Дин Джонс в Твиттере. По его словам, 56-летний француз уже провел переговоры с руководством клуба. На прошлой неделе с поста главного тренера чемпиона Англии-2016 был уволен Крэйг Шекспир, должность исполняющего обязанности наставника занял Майкл Эпплтон.

Ранее претендентами на пост главного тренера "Лестера" назывался ряд специалистов, включая Сэма Эллардайса и Карло Анчелотти.

Ранее Клод Пюэль возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон". С монегасками он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в 2000 году.