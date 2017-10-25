Пюэль может возглавить "Лестер" уже на этой неделе

Бывший главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль уже на этой неделе может возглавить "Лестер", утверждает SSN. Вчера 56-летний специалист провел первый раунд переговоров с клубом, который на прошлой неделе уволил Крэйга Шекспира. Однако сторонам остается решить юридические формальности. Ожидается, что уже Пюэль будет готовить команду к воскресному матчу с "Эвертоном",

Ранее претендентами на пост главного тренера "Лестера" назывался ряд специалистов, включая Сэма Эллардайса и Карло Анчелотти.

Ранее Клод Пюэль возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон". С монегасками он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в 2000 году.