Пять лет назад Суарес укусил Ивановича

Ровно пять лет назад, 21 апреля 2013 года, нападающий "Барселоны" Луис Суарес, выступавший в то время за "Ливерпуль", во время матча 34-го тура чемпионата Англии против "Челси" укусил защитника "синих" Бранислава Ивановича. Инцидент произошел в середине игры, судья той встречи Кевин Френд показал форварду "красных" желтую карточку.

В той встрече уругваец отметился не только недисциплинированным поведением – после перерыва он отдал голевую передачу на Дэниэла Старриджа, а затем заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной. На 7-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:1 в пользу соперника Суарес спас "Ливерпуль" от поражения, забив головой в противоборстве с тем же Ивановичем. После завершения матча футбольные власти Англии дисквалифицировали нападающего на 10 матчей.

Отметим, что Суареса и ранее наказывался за подобное поведение. В 2010 году, выступая за "Аякс", укусил в плечо полузащитника ПСВ Отмана Баккала, за что был дисквалифицирован на 7 матчей. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии в игре против Италии от форварда пострадал защитник "Скуадры адзурры" Джорджо Кьеллини. В итоге ФИФА отстранила его от выступлений за сборную на 9 игр, а также запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на четыре месяца.