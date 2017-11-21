Пулис возглавит "Суонси"?

Новым главным тренером "Суонси" может стать Тони Пулис, утверждает The Telegraph. Руководство "лебедей" рассматривает кандидатуру 59-летнего валлийца в качестве замены Пола Клемента.

Также сообщается, что на специалиста претендует сборная Уэльса. Ранее национальная команда хотела подписать контракт с Крисом Коулмэном, но он возглавил "Сандерленд".

Напомним, что предыдущим клубом Пулиса был "Вест Бромвич", в котором он работал с 2015 по ноябрь 2017 года. Под руководством специалиста в этом сезоне команда набрала 10 очков в 12-ти турах и занимает 17-е место в турнирной таблице.