"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" присматриваются к Покеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино своей успешной работой привлек внимание других клубов. Как сообщает Sunday Express, интерес к аргентинскому специалисту проявляют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Оба клуба рассматривают Покеттино в качестве запасного варианта.

"ПСЖ" может его пригласить, если придется расстаться с Унаи Эмери, у которого не лучшие отношения с лидером клуба Неймаром. "МЮ" видит в Покеттино возможного сменщика Жозе Моуринью, если португалец решит покинуть команду после окончания сезона.