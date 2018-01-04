20:43 | Футбол — Англия

"ПСЖ" и "Бавария" поспорят за Конте?

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте летом может покинуть клуб. Согласно Sky Sport Italia, специалист проведет переговоры с "Баварией" и "ПСЖ", и возглавит одну из этих команд перед стартом сезона-2018/19.

Напомним, что мюнхенский клуб тренирует Юпп Хайнкес, который намерен вновь завершить карьеру летом этого года, а парижский коллектив возглавляет Унаи Эмери, будущее которого зависит от выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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