Промах Куртуа в серии пенальти. Видео

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа принял участие в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в не совсем обычной для игроков своего амплуа роли. Бельгиец решил пробить с точки, причем его удар был всего лишь вторым для "синих". В итоге 25-летний голкипер пробил сильно выше ворот, после чего промахнулся и новичок "Челси" Альваро Мората. И "Арсенал" в 15– раз стал обладателем трофея.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси"