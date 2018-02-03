Промах года. Стерлинг не попал по пустым воротам с двух метров. Видео

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не смог поразить пустые ворота "Бернли" в матче 26-го тура чемпионата Англии. На 71-й минуте при счете 1:0 в пользу "горожан" англичанин во вратарской не смог замкнуть прострел Кайла Уокера.
Raheem Sterling making Torres look good... #BURMCI pic.twitter.com/FpePvZ5fZS– Ziyaad (@ZIYAAD_LFC) 3 февраля 2018 г.
staerswimmer23
У Блохина всё в порядке, дырку в стене так и не нашли
21:26
Монте-Кристо (Мститель) .
В стиле Блохина. Только Блохин бил выше ворот с метра.
19:57
Платошкин Андрей
Видео невидимое))
19:55
pustot+
хде видео собственна???
19:07
oleg.bob
Фигня!
17:57
Vlafy
Да ладно, какой там промах года? Если бы это было в финале ЛЧ, тогда ещё может быть. Но в заштатном матче с заштатной командой где уже ничего не решается...
17:40
Millwall82
У Кокорина круче не получилось( С полметра, как не забить?
17:37