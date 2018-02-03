17:34 | Футбол — Англия

Промах года. Стерлинг не попал по пустым воротам с двух метров. Видео

Сегодня. Бернли. "Бернли" - "Манчестер Сити" - 1:1. 71-я минута. Промах нападающего гостей Рахима СТЕРЛИНГА. Фото REUTERS
Сегодня. Бернли. "Бернли" - "Манчестер Сити" - 1:1. 71-я минута. Промах нападающего гостей Рахима СТЕРЛИНГА. Фото REUTERS
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Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не смог поразить пустые ворота "Бернли" в матче 26-го тура чемпионата Англии. На 71-й минуте при счете 1:0 в пользу "горожан" англичанин во вратарской не смог замкнуть прострел Кайла Уокера.

Бернли - Манчестер Сити

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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staerswimmer23

У Блохина всё в порядке, дырку в стене так и не нашли

21:26

Монте-Кристо (Мститель) .

В стиле Блохина. Только Блохин бил выше ворот с метра.

19:57

Платошкин Андрей

Видео невидимое))

19:55

pustot+

хде видео собственна???

19:07

oleg.bob

Фигня!

17:57

Vlafy

Да ладно, какой там промах года? Если бы это было в финале ЛЧ, тогда ещё может быть. Но в заштатном матче с заштатной командой где уже ничего не решается...

17:40

Millwall82

У Кокорина круче не получилось( С полметра, как не забить?

17:37