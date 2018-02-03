Промах года. Стерлинг не попал по пустым воротам с двух метров. Видео

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не смог поразить пустые ворота "Бернли" в матче 26-го тура чемпионата Англии. На 71-й минуте при счете 1:0 в пользу "горожан" англичанин во вратарской не смог замкнуть прострел Кайла Уокера.