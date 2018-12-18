Прогноз "Фонбет": всего 1% игроков поставил против "Манчестер Сити" в матче с "Лестером"

18 декабря на стадионе "Кинг Пауэр" "Лестер" сыграет с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Кубка лиги. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– "Фонбет" видит фаворитом встречи команду Хосепа Гвардьолы. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1.36, на победу "Лестера" – с коэффициентом 8.00, на ничью – с коэффициентом 5.30. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что выиграет "Сити". Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 98% сделали ставку на "горожан", 1% – на "Лестер" и 1% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.56, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.42. Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. На тотал больше 2,5 сделали ставку 95% игроков, на тотал меньше 2,5 – 5%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Манчестер Сити", ее предпочли 55% клиентов "Фонбет". На выход "горожан" в полуфинал Кубка Лиги поставил 31% игроков, на то, что "Сити" не проиграет, – 8%. На тотал больше 1,5 сделали ставку 4% клиентов "Фонбет", 2% игроков выбрали тотал больше 2,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на выход "Манчестер Сити" в полуфинал. В среднем на матч "Лестера" и "Манчестер Сити" ставят 650 рублей.

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