Прогноз "Фонбет": "Тоттенхэм" - фаворит в полуфинале Кубка Англии с "МЮ"

21 апреля на "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Англии сыграет с "Тоттенхэмом". Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет "Тоттенхэм". На победу "шпор" принимаются ставки с коэффициентом 2.25, на победу "Манчестер Юнайтед" – с коэффициентом 3.35, на ничью – с коэффициентом 3.60.

Клиенты "Фонбет", напротив, уверены в победе команды Жозе Моуринью. 67% игроков поставили на "Манчестер Юнайтед", 23% – на "Тоттенхэм", 10% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

"Фонбет" считает, что в финал Кубка Англии выйдет команда Маурисио Покеттино. На выход в финал "Тоттенхэма" можно поставить за 1.55, на проход "Манчестер Юнайтед" – за 2.45.

Большинство игроков не согласно с таким прогнозом: 83% игроков поставили на выход в финал "Манчестер Юнайтед", 17% – на выход "Тоттенхэма".

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 1.95.

Клиенты "Фонбет" уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 9%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер Юнайтед" – ее выбрали 37% клиентов "Фонбет". 18% игроков поставили на то, что манкунианцы не проиграют, 16% – на тотал голов больше 2,5, столько же – на голы обеих команд.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 50 000 рублей на тотал больше 1.5. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" ставят 411 рублей.

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