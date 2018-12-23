Прогноз "Фонбет": "Тоттенхэм" – фаворит матча с "Эвертоном"

23 декабря "Эвертон" на своем стадионе встретится с "Тоттенхэмом" в рамках 18-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Эвертон" – "Тоттенхэм"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что выиграет "Тоттенхэм". На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу "Эвертона" – с коэффициентом 3.25, на ничью – с коэффициентом 3.45. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 88% выбрали "Тоттенхэм", 2% – "Эвертон" и 10% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.07. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в результативности матча. На тотал больше 2,5 поставили 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – 3%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самой популярной стала ставка на победу "Тоттенхэма", ее выбрали 49% клиентов "Фонбет". На то, что "Тоттенхэм" не проиграет, поставили 28% игроков, на тотал больше 2,5 – 10%. На победу "Тоттенхэма с форой (0) сделали ставку 8% клиентов "Фонбет", на гол лондонцев – 5%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 250 000 рублей на победу "Тоттенхэма". В среднем на матч "Эвертон" – "Тоттенхэм" ставят 500 рублей.