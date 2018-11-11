Прогноз "Фонбет": "Сити" – фаворит в дерби Манчестера с повышенными коэффициентами

11 ноября "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Этихад" в рамках 12-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Манчестер Сити". На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1.37, на победу МЮ – с коэффициентом 7.70, на ничью – с коэффициентом 5.05. По мнению клиентов "Фонбет", в этом матче победит "Манчестер Сити". Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 79% сделали ставку на команду Хосепа Гвардиолы, 17% – на "Манчестер Юнайтед", 4% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.50, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.60. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – 3%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Манчестер Сити", ее выбрали 55% клиентов "Фонбет". На победу "горожан" с форой (-1) поставили 14% игроков, на победу "Манчестер Юнайтед" – 12%. На то, что забьют обе команды, сделали ставку 10% клиентов "Фонбет", на тотал больше 2,5 – 9%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на победу "Манчестер Сити". В среднем на матч "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" ставят 650 рублей.

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