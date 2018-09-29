Прогноз "Фонбет": шансы на победу у "Челси" и "Ливерпуля" примерно равны

29 сентября "Челси" на своем поле сыграет с "Ливерпулем" в матче 7-го тура АПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе "Стамфорд Бридж" в Лондоне. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Ливерпуль". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.45, на победу "Челси" – с коэффициентом 2.75, на ничью – с коэффициентом 3.50. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 65% выбрали "Ливерпуль", 21% – "Челси, а 14% поставили на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.30. Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 92% игроков, на тотал меньше 2,5 – лишь 8%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 34% игроков поставили на победу "Ливерпуля", 14% – на то, что гости не проиграют. 18% выбрали тотал больше 2.5, 23% решили, что забьют обе команды, а на победу "Челси" поставили 11%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на победу "Ливерпуля" с форой (0). В среднем на матч "Челси" и "Ливерпуля" ставят 643 рубля.

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