Прогноз "Фонбет": шансы на победу у "Арсенала" и "Тоттенхэма" практически равны

19 декабря "Арсенал" сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках 1/4 финала Кубка лиги. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Арсенал". На победу команды Унаи Эмери можно поставить с коэффициентом 2.47, на победу "Тоттенхэма" – с коэффициентом 2.70, на ничью – с коэффициентом 3.62. Большинство клиентов "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 68% сделали ставку на "Арсенал", 18% – на "Тоттенхэм" и 14% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.58, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.38. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 6%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на то, что "Арсенал" не проиграет, её выбрали 32% клиентов "Фонбет". На победу "канониров" сделали ставку 28% игроков, на голы обеих команд поставили 19%, на тотал больше 2,5 – 13%. Победу "Тоттенхэма" выбрали 8% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на то, что "Арсенал" не проиграет, с коэффициентом 1.43. В среднем на матч "Арсенала" и "Тоттенхэма" ставят 700 рублей.

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