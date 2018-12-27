Прогноз "Фонбет": "Саутгемптон" победит "Вест Хэм"

27 декабря "Саутгемптон" примет на своем поле "Вест Хэм" в рамках 19-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Саутгемптон" – "Вест Хэм"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Саутгемптон". На победу команды Ральфа Хазенхюттля можно поставить с коэффициентом 2.23, на победу "Вест Хэма" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.50. Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 43% сделали ставку на "Саутгемптон", 26% – на "Вест Хэм" и 31% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.78, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.02. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 3%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на тотал матча больше 2,5, ее выбрали 33% клиентов "Фонбет". На то, что "Саутгемптон" не проиграет, поставили 21% игроков, на его победу – 18%. На гол "Вест Хэма" сделали ставку 16% клиентов "Фонбет", на ничью – 12%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на Ничью с коэффициентом 3.50. В среднем на матч "Саутгемптона" и "Вест Хэма" ставят 500 рублей.