Прогноз "Фонбет": "МЮ" - очевидный фаворит матча с "Лестером"

10 августа на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лестером" в 1-м туре английской премьер-лиги. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью принимаются ставки с коэффициентом 1.47, на победу "Лестера" – с коэффициентом 7.55, на ничью – с коэффициентом 4.15. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе хозяев поля. 96% игроков поставили на победу "Манчестер Юнайтед", 2% – на победу "Лестера" и еще 2% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" принимает ставки на тотал больше 2,5 и тотал меньше 2,5 гола с одинаковым коэффициентом – 1.90. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что в матче будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 85% игроков, на тотал меньше 2,5 – 15%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер Юнайтед" – ее выбрали 81% клиентов "Фонбет". 7% игроков сделали ставку на то, что манкунианцы не проиграют, 5% – на тотал больше 2,5, 4% – на тотал больше 1,5. На победу "Манчестер Юнайтед" с форой (-1) поставили 3% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 83 000 рублей на голы обеих команд.

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