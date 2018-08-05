Прогноз "Фонбет": "Манчестер Сити" – фаворит матча с "Челси"

5 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в матче на Суперкубок Англии. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом "Манчестер Сити". На победу клуба из Манчестера принимаются ставки с коэффициентом 2.05, на победу лондонского "Челси" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.60. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе "горожан". 66% игроков поставили на победу "Манчестер С", 25% – на победу "Челси" и 9% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.10. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 89% игроков, на тотал меньше 2,5 – 11%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер С" – ее выбрали 42% клиентов "Фонбет". 16% игроков предпочли победу "Челси", 16% – ставку на то, что победителем Суперкубка станет "Манчестер С", 14 % – на голы обеих команд и 12% – на то, что в матче будет забито больше двух мячей.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 151 000 рублей на победу "Челси" с нулевой форой с коэффициентом 2.95. В среднем на матч ""Челси"" и "Манчестер С" ставят 800 рублей.

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