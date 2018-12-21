Прогноз "Фонбет": "Ливерпуль" победит "Вулверхэмптон"

21 декабря "Вулверхэмптон" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 18-го тура премьер-лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Ливерпуль". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.53, на победу "Вулверхэмптона" – с коэффициентом 6.50, на ничью – с коэффициентом 4.25. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе команды Клоппа. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 97% сделали ставку на "Ливерпуль", 2% – на "Вулверхэмптон" и 1% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют меньше трёх голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Клиенты "Фонбет" не согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 90% игроков, на тотал меньше 2,5 – 10%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ливерпуля", её выбрали 62% клиентов "Фонбет". Еще 19% игроков поставили на то, что гости не проиграют. 11% игроков поставили на тотал больше 2,5. На гол "Ливерпуля" сделали ставку 5% клиентов "Фонбет", ещё 3% – на победу команды Клоппа с форой (-1).

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на то, что "Ливерпуль" не проиграет с коэффициентом 1.11. В среднем на матч "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" ставят 800 рублей.

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