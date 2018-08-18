Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в первую победу Эмери в АПЛ в матче с "Челси"

18 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" сыграет с "Арсеналом" в матче второго тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Челси". На победу команды Маурицио Сарри принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на победу "Арсенала" – с коэффициентом 4.30, на ничью – с коэффициентом 3.80.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает, что в лондонском дерби победит "Челси". 79% игроков поставили на синих, 12% – на "канониров" и 9% – на ничью.

Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", матч будет результативным. На тотал больше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.70, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.15.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с этим прогнозом. На тотал больше 2,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 9%.

На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Челси" – ее выбрали 50% клиентов "Фонбет". 16% игроков поставили на то, что синие не проиграют, 12% – на тотал больше 2,5, столько же – на голы обеих команд. 9% клиентов "Фонбет" предпочли тотал больше 1,5.

А сколько ставят?