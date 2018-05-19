Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки верят в победу "МЮ" над "Челси"

19 мая "Челси" сыграет с "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Уэмбли" в рамках финального матча Кубка Англии. Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.70, на победу "Челси" – с коэффициентом 2.93, на ничью – с коэффициентом 3.23.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что в финале выиграют манкунианцы: 63% игроков сделали ставку на "Манчестер Юнайтед", 28% – на "Челси", 9% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.30.

Игроки, напротив, не сомневаются в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 поставили 84% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 16%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу "Манчестер Юнайтед", ее выбрали 39% клиентов "Фонбет". 18% игроков поставили на победу "Челси", 17% – на тотал голов больше 2,5. На то, что в матче забьют обе команды, сделали ставку 15% игроков, на победу "Манчестер Юнайтед" с учетом дополнительного времени и послематчевых пенальти – 11%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 300 000 рублей на победу "Челси" с учетом дополнительного времени и послематчевых пенальти. В среднем на матч "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ставят 505 рублей.

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