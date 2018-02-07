Профсоюза футболистов Великобритании готов помочь Махрезу уладить конфликт с "Лестером"

Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA) предложил полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу уладить конфликт с клубом. Как сообщает Sky Sports, PFA готов выступить посредником в переговорах игрока и руководства клуба. 26-летний алжирец самовольно пропустил уже 5 тренировок и 2 матча своей команды, за что был оштрафован.

Напомним, игрок выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.

Самоволочка. За что Махрез уже оштрафован на 200 тысяч